Meteo, arriva Lucifero: settimana torrida con punte 48 gradi a Sud

ARRIVA ” LUCIFERO “: QUESTA SETTIMANA LA PIU’ CALDA DELL’ ESTATE CON PUNTE DI 48 GRADI AL SUD. Sta per arrivare quella che potrebbe essere definita come l’ondata di caldo più intensa dell’estate con punte di temperatura localmente superiori ai 45°C. Pensate che su alcuni tratti della Sicilia si salirà addirittura fino a valori di 47/48°C. Ben oltre i 40°C anche in Sardegna e su molti tratti del Mezzogiorno come in Calabria e in Puglia.

