Green pass, Ciciliano (Cts): “Le prossime restrizioni solo a chi non è vaccinato”

Il componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) Fabio Ciciliano ha lanciato una nuova proposta. Di seguito le sue parole in una intervista al Messaggero:

“Nei prossimi mesi, le restrizioni e le chiusure riguarderanno solo chi non avrà il Green Pass. Saranno destinate a coloro che non si sono vaccinati. La stragrande maggioranza degli italiani non capirebbe perché deve continuare a rinunciare alla propria libertà a causa di una minoranza. Non possiamo chiudere di nuovo il Paese. I controlli sulla certificazione verde sono a carico dei pubblici ufficiali. Ai ristoratori, invece, viene chiesto di verificare che il pass esibito sia effettivamente di chi lo mostra. Per questo ritengo che sia giusto controllare anche i documenti di identità. Mi auguro una circolare esplicativa del Ministero dell’Interno in questo senso”.

Non solo, per Ciciliano l’obbligo di Green Pass andrebbe esteso il più possibile, anche negli uffici pubblici. Importanti poi i numeri sui ricoveri ed i decessi, che “riguardano coloro che non hanno ricevuto la doppia dose prevista. Con lo strumento del Green Pass, dovremo modulare eventuali interventi di contrasto alla pandemia. Le limitazioni riguarderanno coloro che non si sono vaccinati”.













