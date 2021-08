Punti di vista. “Un grazie ai giornali liberi che operano nei nostri territori”

82 Visite

Il ruolo del giornalismo in una comunità è essenziale per la vita Democratica. Il giornalismo scevro da ogni condizionamento, libero nel pieno rispetto del pensiero altrui, del proprio credo religioso e politico é baluardo della Democrazia faro della legalità. Il compito che svolge il giornalismo per la difesa e crescita di una collettività spesso passa inosservato, quando non subisce attacchi furente dalle frange irregolari del sistema, che vedono nel giornalista e in ciò che scrive un nemico da abbattere, spesso con le armi del discredito, o della menzogna creata ad arte, poiché le armi del giornalista “vero” sono inattaccabili, in quanto hanno le fondamenta nella ricerca approfondita della notizia che viene verificata più volte prima d’esser data all’opinione pubblica. Notizia che spesso diventa soluzione ai molti problemi della collettività, o semplicemente sentinella attenta per la vita delle istituzioni della comunità. Una notizia la si può condividere oppure no, ma resta sempre pietra miliare per la tutela e la crescita socio-economica-culturale della collettività.

Il giornalismo verace che non si piega dinnanzi a nulla e a nessuno è un bene supremo della società e come tale va sempre difeso, criticato costruttivamente ma mai demolito con teoremi fasulli fatti a tavolino, altrimenti si fa il gioco delle frange dell’ anti-Stato, della politica avulsa dal sistema e della malavita. Agli operatori tutti della comunicazione senza ma e senza se, ai Direttori dei giornali liberi va un grazie da parte di tutti coloro che credono nelle istituzioni Democratiche.

Michele Izzo.













