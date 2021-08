Napoli, si dimette (dopo mille polemiche) Alessandra Clemente, candidata sindaco

142 Visite

Alessandra Clemente, candidata sindaca di Napoli, ha presentato stamani le proprie dimissioni da assessora ai Giovani del Comune, inviando una nota al sindaco di Napoli Luigi de Magistris. “Termina oggi la mia esperienza da assessore comunale. Negli ultimi otto anni – spiega Clemente – ho svolto questo ruolo con tenacia, passione e abnegazione, non lesinando tempo ed energie in nome del mandato che mi è stato affidato, a servizio della città di Napoli. Ringrazio Luigi de Magistris per l’impareggiabile fiducia accordata nel 2013 a una ragazza di 25 anni, tutti i colleghi e il personale degli uffici del Comune che mi hanno accompagnato nel corso di questa lunga esperienza istituzionale”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS