Da alcune settimane gli abitanti di via Piave, a Marano sono costretti a convivere con le blatte. Gli insetti, pericolosi dal punto di vista igienico-sanitario, fuoriescono dai tombini soprattutto nelle ore serali e spesso entrano nelle case. Chi risiede in zona chiede l’intervento del Comune per effettuare la disinfestazione ed evitare problemi.













