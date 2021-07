Salute, Calvizzano avrà un sistema per il monitoraggio dei campi elettromagnetici

137 Visite

Ho un’importante notizia da darvi. Calvizzano avrà un suo sistema per il monitoraggio dei campi elettromagnetici da stazioni radio base, per tutelare la salute dei cittadini dal rischio cancerogeno degli stessi. Il nostro Comune sarà uno tra i primi comuni della zona che intraprenderà, in ambito cittadino, l’attività di monitoraggio con un impianto autonomo. L’obiettivo è quello di controllare l’evoluzione nel tempo del campo elettromagnetico, turbato dalle antenne telefoniche sparse sul territorio e dall’inarrestabile progresso tecnologico.

Le centraline che andremo ad installare ci consentiranno di stimare l’incidenza e l’intensità delle onde elettromagnetiche negli ambienti di vita quotidiana e nei luoghi frequentati dalla popolazione. Laddove vi sia un superamento dei limiti fissati dalle disposizioni legislative di riferimento, saremo in grado di intervenire e di provvedere al riassestamento delle emissioni. Era un obiettivo presente nel nostro programma di governo. L’abbiamo realizzato. I cittadini hanno diritto ad essere informati da possibili rischi di inquinamento elettromagnetico e così sarà, è un’innovazione importante che stiamo apportando. Abbiamo a cuore l’incolumità dei cittadini. Siamo assolutamente convinti che la salvaguardia della salute della popolazione e il principio di precauzione debbano essere anteposti a qualsiasi altro interesse, ivi compresi quelli economici delle compagnie telefoniche. Operiamo, dunque, sul fronte della prevenzione. I nostri territori già hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo le conseguenze dei roghi tossici a questi non possono sommarsi altre forme di inquinamento dell’aria. Contrasteremo sempre con tutte le nostre forze la diffusione delle malattie tumorali, spesso scaturite da questi fattori.













