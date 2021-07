San Giovanni a Teduccio: arrestato uno spacciatore

77 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in corso San Giovanni a Teduccio, angolo via Parrocchia, a una persona a bordo di un motociclo che procedeva a forte velocità.

Il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia ma ha perso il controllo del mezzo impattando contro la volante.

L’uomo è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana suddivisa in 13 involucri, di un grammo di hashish e di 50 euro.

Pasquale Noto, 20enne di San Giorgio a Cremano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per danneggiamento dei beni dello Stato e guida senza patente poiché mai conseguita.

Infine, il motociclo è stato sequestrato poiché sprovvisto di copertura assicurativa.













