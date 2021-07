Hub Marano, bloccata porta che custodisce i vaccini: pompieri sul posto

407 Visite

Attimi di caos si stanno consumando in queste ore all’hub di Marano. In tanti sono fermi all’esterno della struttura in attesa della somministrazione del vaccino.

Questa volta, i disagi sono dipesi, forse, da una negligenza degli addetti ai lavori. Secondo quanto raccontato dai presenti alla redazione di Terranostranews, la porta dove sono custoditi i vaccini sarebbe bloccata. Le chiavi per accedervi sarebbero state dimenticate all’interno del locale.

Sul posto sono intervenuti i pompieri. Seguiranno aggiornamenti.













