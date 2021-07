Covid, Rostan (Misto): “Controlli rigorosi su vaccini, personale sanitario e ‘green pass’ per luoghi pubblici”

94 Visite

“Se qualcuno pensa che l’emergenza sanitaria Covid-19 sia alle spalle, sbaglia di grosso. Dobbiamo fronteggiare l’avanzata della variante Delta con misure adeguate a limitare la diffusione del virus. Dobbiamo effettuare controlli rigorosi sul rispetto dell’obbligo vaccinale del personale sanitario che prevede, è bene ricordarlo, la sospensione dal lavoro per i non vaccinati. Non dimentichiamo che i principali focolai sono stati proprio quelli delle strutture sanitarie e ripetere un simile errore sarebbe imperdonabile. Al tempo stesso concordo con le misure adottate dal presidente francese, Emmanuel Macron, che prevedono l’obbligo del ‘green pass’ se si vuole accedere liberamente nei bar, ristoranti e mezzi pubblici. La tutela della salute pubblica deve rimanere il primo e unico obiettivo per la nostra comunità anche per arginare l’avanzata inarrestabile delle diseguaglianze sociali che l’emergenza sanitaria sta portando con sé come drammatico corollario”. Queste le parole di Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera.













