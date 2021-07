Comunali, Varriale (Moderati): “La strategia di Maresca è questa? Così vinceremo facile”

97 Visite

“Gaetano Manfredi ha recentemente visitato il Porto di Napoli ascoltando chi ci lavora ogni giorno, proponendo idee e contenuti. Catello Maresca ha invece ormai attuato la strategia degli attacchi su ogni iniziativa e visita di Manfredi. E’ solo questa la campagna elettorale del centrodestra. Evidentemente il candidato di Salvini e della Lega Nord su Napoli e sull’area portuale non sa cosa dire: non un’idea, non un progetto. Assistiamo da giorni a un’ affannosa rincorsa su Manfredi. Siamo sicuri che i cittadini coglieranno presto questo gioco a rimpiattino e capiranno che dall’altra parte c’è un candidato evidentemente povero di programmi e contenuti. Se la strategia di Maresca è questa vinceremo con facilità”.

Vincenzo Varriale, Segretario regionale dei Moderati













