Vaccini, in Campania oltre mezzo milione di dosi somministrate ma non basta

In Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.418.013 cittadini. Di questi 2.147.236 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.565.249. Questi i dati aggiornati a oggi diffusi dalla Regione. Ma il governatore Vincenzo de Luca è impegnato ad aumentare ancora le adesioni, per questo ha chiesto la collaborazione dei vescovi; mentre il manager dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha annunciato che da lunedì farà contattare al telefono tutti i cittadini che si sono registrati in piattaforma ma poi non si sono presentati nel giorno della convocazione per l’iniezione anti-Covid.













