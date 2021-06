Michele Merlo, oggi i funerali nello stadio di Rosà

31 Visite

I funerali di Michele Merlo si celebreranno oggi alle 17 allo stadio comunale di Rosà (Vicenza). Per le esequie, dove sono attese almeno un migliaio di persone, verranno messe in atto le misura di sicurezza necessarie per le grandi cerimonie, anche in previsione dell’arrivo di numerosi esponenti del mondo della politica e dello spettacolo.

Non tutti potranno entrare, lo stadio infatti potrà ospitare complessivamente 500 persone, di cui circa 200 sugli spalti e altri 300 seduti a terra sulla pista di atletica e sul campo di gioco.

La preferenza sarò data ad autorità, personaggi regolarmente registrati e invitati delle famiglia. Tutti gli altri saranno collocati nei piazzali all’esterno dello stadio, dove saranno allestiti altoparlanti che consentiranno di seguire la celebrazione.

L’omelia funebre sarà celebrata da don Carlo, parroco bolognese molto vicino alla famiglia Merlo, dopo che il parroco di Rosà, don Angelo, non avrebbe dato la disponibilità a celebrare le esequie allo stadio. A dare le notizia è stato il papà del cantante, che ha poi contattato il sacerdote emiliano il quale ha accettato l’invito.

Sulla “querelle” è intervenuto anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, che sino all’ultimo ha cercato di trovare una soluzione. “Celebrerà la messa il parroco di Bologna – ha detto il sindaco -, non entro nel merito delle scelte. Ho saputo che i due sacerdoti si sono parlati tra loro e che alla fine la questione è stata risolta”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS