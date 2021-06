Vasto incendio tra Pianura e Marano

385 Visite

Un incendio vaste proporzioni è divampato nella zona tra via Spadari, a ridosso tra il comune di Marano e il quartiere Pianura. La nuvola di fumo è ben visibile in tutto il comune di Marano e nel quartiere napoletano. I residenti della zona hanno allertato i vigili del fuoco. Moltissime le segnalazioni agli agenti della polizia municipale. La zona in cui è divampato il rogo è a un tiro di schioppo dalla collina dei Camaldoli, flagellata ogni estate dagli incendi. Il fuoco, secondo il racconto di alcuni residenti, sarebbe arrivato anche nei pressi di via Pianura-Marano.













