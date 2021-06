La nuova antenna 5G a Marano, sit-in dei residenti. “Il Comune blocchi i lavori, in zona ci sono già altri ripetitori”

1.080 Visite

E’ andata in scena stamani il sit-in dei residenti di San Rocco che protestano per l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile, a due passi da un altro impianto realizzato in passato. Nei pressi dei campi da tennis Elios erano presenti una cinquantina di persone e, tra loro, alcuni cittadini che anni fa si erano battuti per analoghe vicende, contribuendo alla stesura di un regolamento comunale che disciplina l’installazione dei ripetitori sul territorio di Marano. Un regolamento di cui non si sarebbe tenuto conto. L’appuntamento è per lunedì quando i lavori riprenderanno. Per gli uffici comunali l’iter presentato dal gestore dell’impianto è da ritenersi corretto, ma l’amministrazione comunale – compulsata dal nostro giornale e dai cittadini – sta approfondendo ulteriormente gli aspetti tecnici della vicenda.













