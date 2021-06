Comunali Napoli, Maresca tira dritto per la sua strada: “Sono un candidato civico, posso correre anche da solo”

126 Visite

“Correre da solo senza l’appoggio dei partiti? E’ una possibilità concreta, io sono solo. Anzi, in realtà, non lo sono, perché con me i sono le persone con cui da anni ho intrapreso un percorso civico, a cui si sono aggiunte quelle che sto incontrando ora”. E ancora: “Sono alla ricerca di modelli che siano funzionali al rilancio di Napoli. Non mi interessa se questi modelli sono etichettati di destra, sinistra o di centro. Chi vuole partecipare al mio percorso è il benvenuto ma, ovviamente, prima si parla di contenuti. Ci sono state le parole di leader nazionali che hanno mostrato interesse per questo progetto, ma non è detto che percorreremo la strada insieme. I simboli dei partiti? Vorrei che questa restasse un’esperienza civica, ma la mia priorità sono i contenuti. Prima parliamo di quello, per il resto si vedrà”.













