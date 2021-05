38 persone multate a Licola, il cantante neomelodico della festa era Franco Calone

108 Visite

Festa abusiva a Pozzuoli dove un uomo di 32 anni ha organizzato una festa di comunione per il figlio. Un vero e proprio banchetto, con tanto di band neomelodica a cantare. Franco Calone, il cantante neomelodico atteso. A riportare l’indiscrezione è il Mattino. Per il baccano, così, sono intervenuti i carabinieri all’interno dell’abitazione, sorprendendo 38 persone, dieci delle quali minorenni. Tutti i presenti, così, sono stati denunciati per non aver rispettato le norme anti-Covid.

Il tutto è avvenuto a Licola, con l’uomo che a causa degli arresti domiciliari non poteva uscire di casa. Così il 32enne ha pensato di organizzare la festa all’interno della propria abitazione. Ad intervenire sono state le fiamme argento delle stazioni di Licola e Monteruscello, che hanno anche multato i presenti.













