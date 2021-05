Bruscolotti, 70 anni da “Palo ‘e fierro”

76 Visite

Settanta candeline il primo giugno per Giuseppe Bruscolotti, Capitano con la C maiuscola del NAPOLI, la squadra del cuore con cui ha collezionato 511 presenze in 16 stagioni. Dal 1972 al 1988. Mai nessuno come lui dalla fondazione del club fino al 2018, quando un altro grande leader come Marek Hamsik lo ha superato toccando quota 520 apparizioni. Un amore sbocciato a 21 anni per il terzino destro nativo di Sassano, un paesino di 5mila anime della provincia di Salerno. Dopo le giovanili alla Pollese e le due stagioni al Sorrento che portano in dote una promozione in Serie B ma anche un’immediata retrocessione. Poi gli anni con Pesaola, Vinicio, Bianchi e Maradona, al quale cedette la fascia di capitano. Con gli azzurri ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Coppa Italo-Inglese. Unico rimpianto: la Nazionale.













