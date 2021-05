Marano, lotta contro i furbetti degli allacci idrici abusivi: tagliate condotte a due abitazioni

834 Visite

Furbetti dell’acqua a Marano, il Comune taglia due allacci idrici abusivi in via Galeota e in via Migliaccio, nei pressi dell’area Pip. In azione agenti della municipale e dell’ufficio tecnico. All’esterno delle abitazioni in cui vivevano i ladri d’acqua sono state installate delle fontanine per far sì che le persone possano usufruire dell’acqua. Le operazioni contro gli abusivi degli allacci idrici saranno estese anche nei prossimi giorni.













