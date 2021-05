Calvizzano, approvato il bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023

174 Visite

Oggi è un giorno importantissimo per il nostro paese, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023. Sono due documenti importantissimi che ci consentiranno di programmare il futuro di Calvizzano. Sono stati elaborati nell’ottica di risanamento delle casse comunali dando seguito al lavoro già avviato dalla triade commissariale. Lo abbiamo fatto in anticipo rispetto al termine fissato per il 31 Maggio. Potremo in questo modo migliorare i servizi e la vivibilità con l’obiettivo di efficientare la macchina comunale attraverso nuove assunzioni di personale giovane e competente. Investiremo risorse importanti a favore della cultura e dei giovani con il servizio civile, rivolgeremo come sempre un’attenzione particolare a favore delle fasce deboli della popolazione, infatti, è previsto il rifinanziamento del banco alimentare. Sono in arrivo importanti risorse previste dal Recovery Fund e non ci faremo cogliere impreparati, affideremo il servizio di progettazione ad un operatore esterno per ottenere importanti fondi sovracomunali. Ma non solo, oggi abbiamo inoltre approvato due regolamenti di particolare rilevanza, uno disciplinante l’erogazione di contributi per spese funerarie a favore di famiglie indigenti e la fornitura di servizi ed onaranze funerarie a salme per le quali vi sia disinteresse per assenza dei familiari. Un vero e proprio atto di civiltà nei confronti di coloro che non possono sostenere nemmeno le spese funebri. L’altro invece disciplinerà la realizzazione di Murales su spazi pubblici e privati perché da sempre è un obiettivo di quest’amministrazione favorire forme di Street Art nell’ottica della riqualificazione del territorio. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di una squadra di assessori e consiglieri di alta qualità. Non abbiamo la presunzione di sentirci i migliori ma faremo sempre il meglio per il nostro paese. Un passo alla volta, sempre di più. Il Sindaco Giacomo Dr.Pirozzi













