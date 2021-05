Lutto nel mondo del calcio, Caserta piange la leader Anna: “Pex ci mancherai”

128 Visite

Anna Peccerillo leader e capitano della squadra dell’Asd Futsal Koine, ha perso la battaglia contro la malattia che non ha più permesso ad Anna detta “Pex” di poter tornare in campo.

L’intero mondo del pallone di Terra di Lavoro, come riportato da edizionecaserta, piange una figura decisiva nello sviluppo del calcio femminile e una sportiva vera. Così Anna viene ricordata un suo ex club di calcio a 11.

“La Caserta Calcio Femminile piange la scomparsa di una delle calciatrici che ci ha sostenute fin dal primo giorno della nostra nascita. Punto di riferimento del gruppo, della nostra squadra e della nostra società. Quando volevamo conoscere l’umore del gruppo, in campo e fuori, ci rivolgevamo sempre a te, per la tua esperienza calcistica e per il tuo pragmatismo. Anche senza fascia, leader e capitano vero! Ciao, Anna Peccerillo, per tutti Pex!”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS