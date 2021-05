Caso Cucchi, condannati in appello a 13 anni i due carabinieri responsabili del pestaggio

133 Visite

Sono stati condannati in Appello a 13 anni di carcere Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri processati per omicidio preterintenzionale per aver pestato Stefano Cucchi dopo il suo arresto. Il militare Roberto Mandolini ha invece avuto un lieve sconto di pena, passando da 4 anni e mezzo a 4 anni, mentre Francesco Tedesco ha visto confermata la condanna a due anni e sei mesi. Per entrambi l’accusa è di falso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS