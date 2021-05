Ercolano, esposta al Comune la Bandiera della Croce Rossa

76 Visite

“L’8 maggio, in tutto il mondo, si celebra l’impegno a favore dell’umanità che svolgono quotidianamente i milioni di volontari della Croce Rossa. Per questo motivo il Comune di Ercolano ha deciso di aderire all’iniziativa esponendo sul balcone del Municipio la bandiera dell’organizzazione di volontariato. A tal proposito vorrei esprimere un sentito ringraziamento a nome mio e dell’intera comunità di Ercolano al Comitato Cittadino della Croce Rossa che da oltre 27 anni è impegnato a favore di tutta la comunità ercolanese, soprattutto nel corso di questa emergenza sanitaria, ha saputo manifestare vicinanza e supporto alle attività sanitarie e sociali. Proprio per celebrare la Giornata Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa abbiamo deciso di illuminare di rosso l’ingresso del Parco Archeologico, un segnale di luce in questo momento storico così delicato per tutti noi” – spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’Anci.













