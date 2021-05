Rapina nel Vesuviano, commerciante reagisce e blocca uno dei rapinatori

Rapina e spari in piazza, il commerciante reagisce e blocca un bandito insieme a un carabiniere libero da servizio. È caccia all’uomo a Boscoreale, secondo quanto riporta Il Mattino, dove nella serata di ieri una rapina ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Due banditi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sull’accaduto, hanno fatto irruzione all’interno di un negozio in piazza Pace, in pieno centro da Boscoreale. Armati di pistola, i due hanno provato a rapinare l’incasso all’ottico, che però ha reagito, mettendo ko un rapinatore, anche grazie all’intervento di un carabiniere libero da servizio che si è trovato a passare proprio di lì.