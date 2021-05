Campania, le previsioni meteo aggiornate

262 Visite

Sabato 1 maggio si partirà con un meteo discreto, salvo già qualche pioggia sul Nordovest. Tuttavia tra pomeriggio e sera è atteso un peggioramento al Nord con piogge e temporali localmente anche intensi, in particolare proprio in serata. Rovesci giungeranno anche al Centro a fine giornata, in primis sulla Toscana, ma localmente anche sul resto delle regioni centrali a partire dal Lazio. Al Sud nubi irregolari a tratti estese di passaggio, ma al più qualche fugace piovasco.

Sabato 1. Peggiora al Nordovest dal pomeriggio. Al sud: nuvoloso, ma con temperature in Campania fino ai 27 gradi.

Domenica 2. Al sud soleggiato, ma le temperature cominceranno a calare di almeno 4-5 gradi.













