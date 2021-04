ANDREA CASO (M5S): Il deputato m5s Andrea Caso, commentando l’inchiesta di ieri su “Il Mattino” sul racket sulle ditte di pulizia all’ospedale Monaldi

236 Visite

“Quanto successo all’Ospedale Monaldi è un fatto gravissimo! Questi atti non vanno minimizzati, ma sottolineati: si tratta di racket, si tratta di Camorra. Per questo, annuncio che al più presto chiederò un intervento da parte del Ministero dell’Interno per accertare bene i fatti e decidere quali siano le migliori misure da adottare.

Non è solo una semplice aggressione, ma vere e proprie minacce e violenze fisiche di stampo camorristico per lanciare un segnale ben preciso: c’è un dazio da pagare sulla gestione del servizio di pulizia all’interno degli ospedali.

Esprimo la mia vicinanza alle persone aggredite che stavano semplicemente svolgendo il proprio lavoro”.













