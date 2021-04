“Vado in Svizzera”, il cameriere del Castello trova lavoro dopo l’appello su Fb

305 Visite

Famoso cameriere conosciuto per il Boss delle Cerimonie, reality sui matrimoni in onda su Real Time, ha trovato lavoro dopo l’appello drammatico della scorsa settimana.

Davide Gaetano, 53 anni, sposato e con tre figli, dopo ben 25 anni di servizio accanto alla famiglia Polese, si è ritrovato come altri stagionali senza lavoro. Aveva lanciato un appello sui social, dichiarando di essere in cerca di lavoro, di qualsiasi tipo. Quel post ha smosso molti animi e sono arrivate diverse offerte di lavoro.

In un’intervista rilasciata a Napoli Today, l’ormai ex cameriere della Sonrisa dichiara di aver trovato lavoro a Soletta, vicino Berna, dove ad inizio maggio aprirà “Terra mia” di Marco Falvo, un ristorante.

“Il mio appello è arrivato lontano. Dopo tanti messaggi di solidarietà, sono arrivate anche delle offerte di lavoro. Purtroppo in tanti, soprattutto tra gli stagionali, stanno vivendo queste difficoltà. In tanti mi hanno teso una mano e la proposta più importante è arrivata dalla Svizzera. Dei ristoratori di Soletta mi hanno contattato su Instagram dicendomi ‘Non è possibile pensare che una persona solare come te, il giullare di corte, colui che ci ha fatto vivere momenti spensierati, stia vivendo questo dramma. Devi assolutamente venire qua, anche se non parli il tedesco, e ti vieni a prendere una boccata d’aria’. Quindi, mi hanno fatto una proposta di lavoro meravigliosa. Dovevo partire sabato, ma ci sono stati dei problemi all’aeroporto. Dovrei partire mercoledì”.













