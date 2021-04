In arrivo un pass per girare l’Italia, concerti e stadio. Modello con vaccino o tampone

155 Visite

L’idea alla base del “pass” per spostamenti tra Regioni di colori diversi è quella di anticipare il “green pass” europeo. In cosa consisterà il certificato, di cui Draghi ha parlato in conferenza stampa, non è ancora definito e i tempi di introduzione “non saranno brevi”, ma fonti qualificate di governo spiegano che si guarda al modello del pass europeo. L’ipotesi è che contenga l’indicazione del vaccino effettuato, o l’avvenuta guarigione da Covid-19 o il risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti allo spostamento.

Chi è in possesso del pass avrebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l’accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. Per ora – sottolineano le fonti – si tratta di un work in progress, un’ipotesi. Il premier Draghi ha avanzato la proposta durante la cabina di regia, e avrebbe avuto l’ok dei ministri presenti.













