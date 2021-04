Afragola, rapina al Mc Donald’s: banditi armati terrorizzano le famigle in fila

140 Visite

Attimi di paura, nella serata di ieri 17 aprile, ad Afragola dove si è verificata una rapina al Mc Donald’s situato nel centro commerciale “Le Porte di Napoli”. Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 21.30, un’auto rossa, si è fermata contromano davanti alla fila di autovetture che aspettavano il proprio turno per il Mc Drive o a piedi per l’asporto. Dalla vettura sono scese 3 persone, una quarta è rimasta al volante con il motore accesso, armate di pistola e con il volto coperto.

Uno di loro – come racconta anche Il Corriere – ha puntato la pistola contro la cassiera per farsi consegnare l’incasso. Poi i malviventi sono risaliti in auto e sono scappati via tra i genitori ed i bimbi terrorizzati. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.













