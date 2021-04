La voce del cittadino. Marano, il marciapiede di via Falcone necessita di urgenti interventi. “E’ impraticabile”

195 Visite

Marano– Un nostro lettore ci scrive per evidenziare una situazione che da tempo ormai è palesemente visibile in via Falcone con la speranza che, chi di competenza, possa fare qualcosa.

Il marciapiede di via Falcone urge di interventi di riparazione. A segnalarlo alla nostra redazione un lettore che dichiara: “Ogni giorno è un rischio. La situazione è ormai diventata pericolosa per i pedoni. Il marciapiede non è praticabile in alcuni punti e prima che qualcuno si faccia male bisognerebbe pensare alle riparazioni necessarie”.













