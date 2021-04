USA, IL 40% DEI MARINES RIFIUTA IL VACCINO: TRA I MOTIVI L’OBBLIGATORIETA’

232 Visite

Secondo dati ottenuti dalla Cnn un gran numero di marines statunitensi sta scegliendo di non ricevere il vaccino contro il Covid. Si tratta di quasi il quaranta per cento del corpo militare: i membri dell’esercito americano che hanno ricevuto almeno una dose sono 75.500, contro i circa 48mila che hanno rifiutato.

Numeri che non si possono nascondere, con il portavoce dei Marine Corps Kelly Fruschour che ha provato a tamponare: «Comprendiamo perfettamente che la diffusa accettazione del vaccino Covid-19 ci fornisce i mezzi migliori per sconfiggere la pandemia. La chiave per affrontare la pandemia è costruire la fiducia nei vaccini». Aggiungendo anche le possibili ragioni del rifiuto: potrebbero preferire che altri ricevano la priorità al vaccino, oppure stanno scegliendo di aspettare fino a quando non è istituzionalmente obbligatorio. Potrebbero anche essere allergici o essersi già assicurati un vaccino attraverso altri canali, secondo il portavoce: «E i membri del servizio che rifiutano un giorno possono cambiare idea e farsi vaccinare quando si presenta la prossima opportunità», ha aggiunto Frushour. Un atteggiamento in controtendenza rispetto a pochi mesi fa, quando il tasso di accettazione dei militari al vaccino era più alto di quello della popolazione generale.













