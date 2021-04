Stagione dei pollini, Covid o allergia? Ecco come distinguere i sintomi

222 Visite

Chi è allergico lo sa: i pollini che circolano possono provocare una serie di irritazioni agli occhi causando congiuntivite, occhi arrossati, palpebre gonfie, lacrimazione, congestione nasale, starnuti, tosse continua, prurito al naso, agli occhi e alla bocca. Se in passato questi sintomi non destavano particolare preoccupazione ma solo il fastidio (e la necessità) di curarsi con antistaminici e cortisone, nel pieno della pandemia le cose cambiano perché i sintomi dell’allergia sono, almeno apparentemente, simili a quelli dell’infezione da Sars-CoV-2. Ma come si fa allora a capire se si è in presenza di una o dell’altra patologia?

Per chi soffre annualmente di questi problemi le cose sono abbastanza semplici perché riconosce facilmente i tipici malesseri del periodo avendo li già provati. «Chi sa di essere allergico ai pollini e in questo momento accusa tosse e raffreddore deve iniziare la terapia prescritta dall’allergologo a base di antistaminici e corticosteroidi inalatori che riducono i sintomi. Certamente se dopo 4-5 giorni i disturbi non regrediscono si può pensare di aver contratto Covid-19 con forma lieve, se senza febbre» aveva già spiegato Giorgio Walter Canonica, professore di Medicina Respiratoria e Allergologia all’Humanitas University. E la febbre è proprio la principale discriminante. «Uno dei sintomi sospetti del coronavirus è la febbre che invece è assente nelle manifestazioni allergiche» ha sottolineato l’allergologo. Inoltre la rinite allergica dovrebbe essere più facilmente distinguibile da quella virale perché di solito gli starnuti sono a salve (cioé a raffiche), il naso cola molto (e questo è un sintomo non particolarmente tipico di Codiv 19). Tuttavia anche chi è allergico conclamato e manifesta questi sintomi dopo un contatto stretto con un caso positivo a Covid-19 deve stare all’erta e eventualmente sottoporsi a tampone per fugare ogni dubbio

Le allergie respiratorie sono molto diffuse nel mondo e in Europa. Ne soffre all’incirca 1 persona su 4 e solo in Italia sono interessate 20 milioni di persone in forme più o meno serie. Chi è allergico, per evitare il più possibile di entrare in contatto con gli allergeni deve restare in ambienti chiusi. L’uso delle mascherine può essere d’aiuto perché contribuisce a evitare che gli allergeni, di dimensioni nettamente superiori a quelle dei virus, possano raggiungere le vie aeree.

Il problema è per chi non sa di essere diventato allergico: l’allergia ai pollini si può infatti sviluppare a tutte le età ed è questo il periodo in cui è più facile confonderli con il coronavirus. Con tosse e raffreddore che fanno sospettare un’allergia respiratoria va contattato il proprio medico che potrà fare una diagnosi e impostare una terapia. Con i giusti farmaci i disturbi allergici regrediscono in pochi giorni mentre le forme infettive permangono.













