In Spagna oltre 453mila dosi in un giorno ed è tutto aperto

Record di vaccinazioni in Spagna: 453mila dosi in 24 ore. Questi gli ultimi dati del ministero della salute. Il record precedente era di 336.846 dosi in un giorno. Superata adesso anche la soglia dei tre milioni di vaccinati con due dosi (il 6,4% della popolazione).

A Madrid, nella capitale, per scelta della governatrice popolare, Isabel Diaz Ayuso, si vive una stagione di riaperture: “Madrid è libertà”, è lo slogan twittato dalla politica madrilena. Aperti ristoranti, bar, teatri e cinema. Coprifuoco alle 23. I tavoli dei locali all’aperto sono pieni. Anche tra gli anziani c’è voglia di normalità. “Bisogna uscire e vivere, sennò ci viene la depressione”, spiegano due ottantenni. Puerta del Sol è piena di comitive di ragazzi, spensierati e molto vicini, e le guide turistiche hanno ricominciato il loro lavoro.













