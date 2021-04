San Giorgio a Cremano, tentato omicidio Formisano e omicidio Gallo. La foto del killer

136 Visite

Nell’ambito di indagini svolte dalla Squadra Mobile su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, tese a sviluppare una possibile matrice comune in relazione all’omicidio del 16 giugno 2020 di GALLO Raffaele, e al tentato omicidio di FORMISANO Giovanni del 14 novembre 2020, entrambi verificatisi a San Giorgio a Cremano a colpi d’arma da fuoco, si riportano per la divulgazione i seguenti frammenti di immagini, estrapolati durante i due agguati, in cui è stato ritratto l’esecutore materiale dei medesimi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS