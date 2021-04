Campania, vaccini e polemiche. “E’ un mercato nero”

190 Visite

“Dai dati sulla distribuzione dei vaccini in Italia emerge chiaramente quanto denunciamo da mesi: è mercato nero dei vaccini, la Campania penalizzata in maniera vergognosa“, attacca il governatore De Luca. In passato il presidente della Regione Campania aveva ricordato più volte quanto fosse necessaria una corretta distribuzione delle dosi, che tenesse conto del numero di abitanti di ogni regione.

La popolazione della Campania, che include quasi 6 milioni di abitanti, costituisce il 9,58% di quella nazionale. Tuttavia, stando a quanto riporta Il Mattino, la nostra regione ha ricevuto soltanto l’8,27% dei vaccini finora distribuiti (1.015.915 su 12.283.800 dosi totali). In base alla popolazione residente, la Campania avrebbe dovuto ricevere 1.176.788 dosi finora: oltre 161.000 in più.













