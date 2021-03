132 Visite

CITTA’ DEL VATICANO – Un anno fa il Papa affidava a Dio l’umanità in balia della tempesta. Era il 27 marzo 2020. Francesco pregò in una piazza San Pietro deserta. Da due settimane era stato dichiarato che il mondo era in balia di una pandemia da coronavirus. A distanza di dodici mesi quello straordinario momento di preghiera è più che mai denso di significato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS