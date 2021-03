Rapina finita nel sangue a Marano. Entrambi i malviventi erano di Sant’Antimo. Uno era figlio di un pregiudicato ucciso anni fa

2.523 Visite

Rivelati i nomi dei rapinatori che ieri hanno perso la vita a Marano, in via Antica Consolare Campana. Si tratta di Ciro Chirollo, classe 1981 e Domenico Romano, classe 1991, entrambi residenti a Sant’Antimo ed entrambi pregiudicati. Chirollo è il figlio di un pregiudicato di Sant’Antimo ucciso nel 2009. I corpi delle due persone, inseguite e speronate dal conducente di una Smart, sono stati trasportati presso l’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. L’auto che li ha travolti sarebbe intestata a un familiare di un noto pregiudicato della zona. La pista più battuta dai carabinieri è quella della rapina finita male, ma non si escludono altre ipotesi. I militari, per tutta la serata di ieri, hanno perlustrato la zona: a terra sono stati rinvenuti bossoli, un Rolex e una pistola. Ecco cosa scriveva, uno dei rapinatori, Ciro Chirollo, in un post apparso su Facebook: “Folle è colui che non ha mai smesso di lottare. Nonostante i problemi, i momenti bui e le delusioni della vita, perché alla resa ha preferito la battaglia”.













