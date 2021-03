Marano, è un 26 enne l’uomo che ha inseguito e travolto i suoi rapinatori

1.495 Visite

Ha 26 anni ed è incensurato il giovane che ieri – a bordo di una Smart – ha inseguito e travolto i due rapinatori di Sant’Antimo, entrambi poi deceduti in via Antica Consolare Campana in conseguenza del violento impatto. Il giovane, che si è costituito nella serata di ieri subito dopo i fatti, è residente a Marano e la sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti. Poco fa è terminato l’interrogatorio con il magistrato di Napoli nord che segue il caso. Il giovane è libero ma la sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti. Ciro Chirollo, un dei due rapinatori, classe 1991, era figlio di un pregiudicato di Sant’Antimo, legato al clan Verde, ucciso nel 2009. Domenico Romano, 42 anni, era anch’egli pregiudicato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS