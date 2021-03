Scuola, si va verso l’allentamento delle restrizioni. Izzo: “Riaprire in sicurezza, ma riaprire”

312 Visite

Dopo giorni di proteste di piazza i primi risultati incominciano ad arrivare. Il Premier Draghi nel suo intervento al Senato si dice favorevole alle scuole aperte anche in zona rossa. L’allenamento delle restrizioni dovrebbero avvenire alla scadenza del decreto prevista per il 6 aprile, anche se il Cts. fa sapere di volere una mini proroga del DCPM fino all’ 11 aprile. Draghi vorrebbe le aperture delle scuole con alunni da 0 a 6 anni, delle primarie e delle prime classi delle secondarie di1 grado subito dopo le festività Pasquali, anche in zona rossa, ma all’interno della maggioranza di governo e lo stesso ministro alla sanità Speranza sono più cauti e tendono a frenare su questa possibilità.

Il discorso cambia per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che dovrebbero rientrare nella mese di maggio con scaglionamento dal 50 % al 75% in presenza. Una decisione certa sull’argomento apertura scuole si avrà verso la fine della settimana prossima, dopo aver monitorato attentamente l’evoluzione del virus e delle sue variante e, cosa di non poco conto, lo sviluppo del piano vaccinale. Infatti, dopo Pasqua si ritiene che in zona rossa, grazie alla campagna vaccinale l’indice Rt sarà in diminuzione e, quindi, sarà giusto valutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria. Anche perché più teniamo i nostri bambini a casa, più miniamo il loro futuro.

Aspettare ancora per riaprire le scuole sarebbe deleterio, con conseguenze negative psicofisiche, con danni educativi e psicologici drammatici. Ma tutto ciò dovrebbe essere scongiurato grazie alle proteste di piazza della frange no DAD, e se l’ipotesi fatta dal premier Draghi diventasse reale per il comitato genitori scuola in presenza sarebbe una vittoria contro tutto e tutti.

Michele Izzo













