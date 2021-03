Marano, è sempre tempo di abusi edilizi: ieri il blitz della municipale in via Falcone

1.018 Visite

Intervento nella giornata di ieri degli agenti della polizia municipale (squadra antiabusivismo) in via Falcone, a Marano. Gli agenti hanno fatto irruzione in una palazzina dove erano in corso lavori di ampliamento di una sopraelevazione, in precedenza condonata e ritenuta a norma. L’abuso, dunque, riguardava la parte ampliata, sequestrata nella giornata di ieri. Il committente dei lavori è stato denunciato all’autorità giudiziaria.













