Sant’Antimo, ok al trasferimento della tenenza dei carabinieri dal palazzone dei Cesaro

Era il marzo del 2009 quando il Milan di Kakà, Ronaldinho e Ibrahimovic venne ad allenarsi e a dimorare nell’albergo Olimpia della struttura gestita dalla famiglia dell’onorevole di Forza Italia, Luigi Cesaro. Da allora tante le cose che sono cambiate. Nel 2018 è arrivata infatti l’interdittiva antimafia per il centro sportivo di Sant’Antimo, definito il fiore all’occhiello del gruppo Cesaro Sport. Il centro sportivo era utilizzato anche dalla primavera del Napoli calcio, che attualmente si allena a Frattamaggiore. Da un paio di anni la struttura è vigilata da alcune associazioni di volontariato di Sant’Antimo. La commissione prefettizia che gestisce il Comune di Sant’Antimo a seguito dello scioglimento dell’Ente per infiltrazioni della criminalità organizzata dovrà affidare con una gara gli impianti del centro sportivo. Intanto, nel giugno del 2020, a seguito dell’operazione della DDA, che aveva coinvolto tra arrestati e indagati oltre cento persone tra cui anche i fratelli del senatore Cesaro, era emerso che persino la caserma dei carabinieri della cittadina è alloggiata in un palazzone di proprietà dei Cesaro. Sulla questione intervenne anche il prefetto Valentini: entro un anno la caserma dei carabinieri deve spostarsi da lì. I commissari prefettizi di Sant’Antimo, Nicoletta Perrotta, Simona Calcaterra e Salvatore Carli, con il prefetto Marco Valentini, sulla questione sono al lavoro da tempo per trasferire la caserma nella foresteria della polisportiva un tempo gestita dalla società dei Cesaro. Dopo aver elaborato il piano di ammortamento di un mutuo di 550mila euro per finanziare le opere di adeguamento dell’ex Polisportiva, i commissari hanno cambiato la destinazione d’uso del bene da foresteria a tenenza dei carabinieri e hanno poi approvato con delibera di giunta il progetto esecutivo dell’opera. Da un lato, un importante presidio di legalità verrebbe definitivamente alloggiato nella struttura pubblica; dall’altro, quel bene assumerebbe un’utilità sociale













