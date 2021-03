Napoli, si allontana la pista Sarri?

121 Visite

Napoli e Maurizio Sarri sarebbero più lontani. Questa la notizia diffusa dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla in primis della questione Gattuso: “Il futuro di Rino Gattuso è in scadenza (in tutti i sensi). Lo strappo con Aurelio De Laurentiis è troppo netto per immaginare una ricucitura. Così da settimane si accavallano le voci sui candidati alla successione”. Sarri, però, sarebbe oggi più lontano, mentre alcuni quotidiani insistono con Allegri, dato in costante contatto con Adl.













