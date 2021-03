La morte di Angelo, il dolore di familiari e amici. Disposta l’autopsia

932 Visite

Un arresto cardiaco, secondo le prime ricostruzioni dei sanitari del Cardarelli, ha messo fine all’esistenza di Angelo Marrone (nella foto di Alessandro Perrotta), gettando nello sconforto la famiglia e due comunità, quelle di Marano e Melito, che in questi mesi avevano sperato e pregato per un suo ritorno a casa. Il corpo del 31 enne, intanto, è stato trasferito nell’obitorio del Policlinico Federico II di Napoli, dove nelle prossime ore sarà eseguito l’esame autoptico. La data dei funerali non è stata ancora fissata. Da ieri sulle pagine social di Marano e Melito è un susseguirsi di ricordi e commenti. In centinaia hanno voluto porgere le condoglianze alla famiglia e ricordare il ragazzo, molto noto nelle due città. “Perdere la vita in questo modo assurdo – scrive Monica – e dire addio a un bimbo di soli 3 anni, che ora dovrà crescere senza il suo papà”. “Tutti credevamo fosse sulla via della guarigione – aggiunge invece Anna – La notizia del suo decesso è stata una mazzata tremenda per tutti”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS