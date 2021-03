Villaricca, Sergio Bruni e la Canzone Napoletana

138 Visite

La Pro Loco di Villaricca e l’ISIS “Boccioni-Palizzi” hanno siglato un protocollo d’intesa (PCTO) per una proficua collaborazione circa l’evento “Aspettando il 2021 – Sergio Bruni, il Cantore di Villaricca” con lo scopo di coinvolgere tutti i giovani alunni dei vari indirizzi dell’istituto. Martedì, 23 Marzo 2021, in diretta streaming sul canale Youtube del Liceo “Boccioni-Palizzi” (a questo link: https://www.youtube.com/watch? seguirà il secondo incontro dedicato a Sergio Bruni e la canzone napoletana. L’incontro sarà moderato da

Chiara Mallozzi (docente di violoncello e membro del CTS) interverranno: Armando De Rosa, ( Presidente della Pro loco di Villaricca) Pasquale Scialò (Prof. di Musicologia e Storia della Musica all’Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli),Raffaele Cardone (Docente di Tecnologie musicali), Eva Sansanelli (Nipote del Maestro Bruni) e Salvatore Palomba (poeta e saggista). Nicola De Blasi (prof. Di linguistica Italiana Università degli Studi di Napoli Federico II).

Durante lo svolgimento del secondo incontro verrà richiesta la partecipazione attiva degli studenti collegati affinché possano sentirsi liberi di esprimere le proprie percezioni nei confronti della figura del maestro Sergio Bruni. Infatti, il dialogo aperto fra studenti e

ospiti è necessario per tramandare l’eredità musicale di Bruni. Ad avvicinare, ancor di più, la platea sarà la presenza dello scrittore, drammaturgo e sceneggiatore Maurizio De Giovanni (Presidente del comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano) che tanto bene sta raccontando in tv una Napoli diversa e di spessore. Gli studenti sono impazienti di ascoltare le sue parole sulla canzone napoletana e non solo. Come negli anni passati, grazie all’ intensa attività dell’Associazione

no profit Pro Loco di Villaricca, Sergio Bruni è al centro di un progetto volto alla riscoperta del valore culturale della Canzone Napoletana sul territorio. Il ritorno nelle scuole, dopo le varie avventure del “Premio Villaricca – Sergio Bruni”. La canzone napoletana nelle scuole richiama tutti gli studenti campani attraverso uno studio sempre più attento e minuzioso delle opere del maestro.













