Marano, il caso vigili: via con quota 100 anche la comandante Costa. Personale ridotto all’osso, dalla Regione zero aiuti

650 Visite

Anche l’attuale comandante dei caschi bianchi di Marano, Aurelia Brigida Costa, getta la spugna e da qui a qualche mese lascerà il Comune. La Costa, in servizio a Marano dal 2005, ha chiesto di usufruire della cosiddetta quota 100, il meccanismo che le permetterà, dal 1 ottobre di quest’anno, di andare in pensione. Un’altra pedina in meno per un reparto che ormai si regge con pochissimi agenti, alcuni dei quali a fine carriera o invischiati in vicende giudiziarie che non consentono loro di occuparsi di determinate questioni amministrative. Un anno e mezzo fa, Visconti e D’Alterio, annunciarono aiuti in tal senso da parte della Regione. Ma a Marano (a parte una persona che deve essere ancora formata) non si è visto nessuno: anzi l’ente, il sindaco in primis, ha autorizzato il trasferimento di un agente alla Procura di Aversa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS