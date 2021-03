Napoli, Comunali 2021: lo stallo nel centrosinistra. Sfiducia a De Magistris? Venanzoni e Martusciello all’attacco

52 Visite

Si è svolta ieri sera la riunione del centrosinistra napoletano, allargato al Movimento 5 Stelle, per decidere la strategia per le prossime elezioni amministrative a partire dal perimetro della coalizione. Intanto in Consiglio Comunale, il consigliere Venanzoni prosegue la raccolta firme per la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Mentre per il centro in Forza Italia si discute se presentarsi con simbolo o senza al prossimo appuntamento elettorale cittadino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS