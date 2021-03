“Diego Armando Maradona non era un evasore fiscale”, c’è la sentenza della Cassazione

150 Visite

Giunta al termine la battaglia che da anni vede impegnato l’avvocato napoletano Angelo Pisani, difensore di Diego Armando Maradona, sulla questione dell’evasione fiscale. Peccato che la giustizia fatta sia giunta solo ora, a tre mesi e mezzo dalla morta di Maradona. La Corte di Cassazione con ordinanza ha dichiarato che Diego Armando Maradona non era debitore del Fisco italiano, avendo tra l’altro diritto all’estensione del condono effettuato dal Calcio Napoli nelle more di un’altra impugnazione del fisco di una sentenza favorevole alla società azzurra, come sostituto d’imposta, una ventina di anni fa.

Ecco il commento dell’avvocato Pisani: “È una sentenza che finalmente restituisce onore e dignità a Diego, che mai più potrà essere etichettato come evasore fiscale e sicuramente se la starà ridendo perché ancora una volta aveva combattuto per la verità. Dispiace solo che in tutti questi anni gli uffici dell’amministrazione finanziaria non abbiano mai voluto ascoltare le ragioni della difesa di Maradona e negato ogni istanza in autotutela per una vittima innocente perseguitata e strumentalizzata, ostinandosi in un atteggiamento incomprensibile”.













