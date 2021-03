Il Covid e i giovani alienati e soli

157 Visite

In questi giorni siamo tutti presi dalla crescita della curva dell’epidemia, con la paura crescente delle variati, quella inglese la più pericolosa per gli adolescenti. Intanto, il piano vaccinale anche se con lentezza va avanti, si corre ai ripari con un nuovo DCPM che inasprisce le norme nelle regioni di colore rosso, con la chiusura delle scuole e di alcune attività come parrucchieri e barbieri. Siamo tutti ansiosi per la nuova situazione epidemiologica che si sta delineando, e perdiamo di vista risvolti umani e psicologici che si radicalizzano nei più giovani. Mentre il virus devasta il corpo, l’anima degli adolescenti viene violentata e vilipesa da una sempre più stringente solitudine. Le norme restrittive per contrastare il Covid non permettono ai giovani di vivere quelle esperienze, quegli amori propri di questa età. Ai giovani é stata tolta la scuola, lo sport, il ritrovarsi, tutti momenti, questi, che costituiscono per l’adolescente “la palestra di vita” di crescita esogena e endogena atta al suo equilibrio psicologico. Come uscire da questa devastazione dell’anima che negli anni mostrerà tutti i suoi aspetti sia essi psicologici, etici, economici e sociali, con costi per la società enormi. Due le strade da percorrere la prima, la più immediata è quella di un accelerazione della vaccinazione per tutti, la seconda a lungo termine é quella di trarre giusto insegnamento da questa immane tragedia, dovuta soprattutto a una politica scellerata che negli anni che ha distrutto due pilastri di una società: la sanità e la scuola. Nel mentre cerchiamo di stare con amore e condivisione al fianco dei nostri giovani, tranquillizzandoli, capendoli e facendo nostro il loro disagio, senza critiche ma con amore. Nella speranza che il mostro ci lasci a una “normalità” che gli faccia riacquistare la dignità e il diritto alla crescita psicofisica dovuta alla loro età.

Michele Izzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS