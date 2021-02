Focolaio Covid nel carcere di Carinola: morto un altro agente di polizia penitenziaria

133 Visite

Angelo De Pari, 56 anni, era assistente capo di polizia penitenziaria in servizio a Carinola ed è morto stamane al Covid hospital di Maddaloni. In due giorni, è il secondo agente del penitenziario casertano ucciso dal Covid. Sabato è infatti deceduto, nello stesso ospedale, il poliziotto Pino Matano mentre due settimane fa il Covid ha ucciso Antonio Maiello. Sono attualmente 30 gli agenti di polizia penitenziaria in servizio a Carinola positivi al virus. Cinque sono ricoverati in terapia intensiva.













