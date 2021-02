Interdittive antimafia per 8 aziende operanti tra Napoli, Villaricca e Giugliano

172 Visite

Il Prefetto di Napoli adotta 8 provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di imprese

nell’area metropolitana di Napoli. In data odierna il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, anche nell’ambito dei controlli relativi alle erogazioni di contributi dello Stato a favore delle imprese disposti in relazione all’emergenza Covid-19, ha adottato 8 provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di altrettante imprese operanti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi. Le imprese interessate dai provvedimenti hanno sede nella città di Napoli, Giugliano in Campania e Villaricca. Sono 98 le attività fermate nel corso dell’ultimo anno e due mesi dall’ufficio antimafia della prefettura di Napoli diretta dalla dirigente Iovino e dal funzionario Salvatore Carli.













