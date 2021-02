Napoli, assembramenti a Pianura: sanzionate 4 persone

95 Visite

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Comunale Vecchia per segnalazioni di assembramenti nei pressi di un complesso condominiale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato quattro napoletani, tra i 26 e i 34 anni, poiché privi della mascherina; e per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.













